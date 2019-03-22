Bakan Albayrak gençlerle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldı.
Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
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