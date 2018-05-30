Bakan Albayrak: Bizim kutsalımıza el süremezsiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da şehit yakınlarına yardım kampanyasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarlar. Peygamberden sonra en üst makam olan şehitlik mertebesi her kula nasip olan bir makam değildir. Şehit olmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir, bunu da bilmek gerekir. Bizler ölürsek şehit, kalırsam gazi olurum diyen bir anlayışa sahibiz.

"DAHA SAĞLAM ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Şehitlerimiz, bayrağımız göklerden hiç inmesin birliğimiz ve kardeşliğimiz hiç bozulmasın canlarını feda ettiler. Etmekten de hiç sakınmadılar. 15 Temmuz şehitler köprüsündeki her bir şehidimiz kutup yıldızıdır. Biz her zaman onlara bakacak ve büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

"BİZİM KUTSALIMIZA EL SÜREMEZSİNİZ"



Biz millet olarak bu toprakların bin yıldır sakinleriyiz. Hüzünlerimizde mutluluklarımızda bu toprakların menbaayla olur. Bizi bölmeye bizi terörle sınamaya kalkanlar şunu iyi bilmesi lazım. Bizim kutsallarımıza el süremezseniz."