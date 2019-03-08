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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.03.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

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Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de ilk defa tören subaylığını kadın asker yaptı.

Şule Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı'nın eşleri, kadın subaylar, şehit yakınlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de ilk defa tören subaylığını kadın asker yaptı.   

Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Bakan Akarın eşinden Anıtkabire ziyaret

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Şule Akar, deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerler adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururu içerisindeyiz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizde ve zengin kültürümüz içerisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınları, bugün de asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için, üstlendiği sorumlulukları ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içerisindedir.
Çağının çok ötesinde olan anlayışınız ve diğer milletlere emsal teşkil eden öncü uygulamalarınız sayesinde Türk kadınları, bugün bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Bizlere verdiğin değer ve duyduğun
güven için sana daima şükran borçluyuz. Türk kadınları olarak, fikirlerinden aldığımız feyzle ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, ruhun şad olsun."

Bakan Akarın eşinden Anıtkabire ziyaret
Şule Akar ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.
Törenin sonunda Şule Akar, tören subayı kadın askere karanfil verdi.
Bakan Akarın eşinden Anıtkabire ziyaret


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