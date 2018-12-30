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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
30.12.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı

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Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2018 yılında önemli faaliyetlerin icra edildiğini söyleyerek, "Başarıyla icra ettiğimiz operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzii, silah, araç ve binalar hedef alınmış; sivil/masum kişiler, dini/kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı bir yeni yıl mesajı yayımladı. Akar, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ile dünya barışına katkı sağlamak için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları tarafından 2018 yılında önemli faaliyetler icra ettiğini bildirdi. FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içerisinde göğüs göğüse mücadele edildiğini kaydeden Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerini tamamen bitirme kararlılığı ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen bu mücadele; jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi de asil milletimizin destek ve dualarıyla başarıyla devam etmektedir. Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele ile hudut güvenliğimiz sağlanmış ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Başarıyla icra ettiğimiz operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzii, silah, araç ve binalar hedef alınmış; sivil/masum kişiler, dini/kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Aynı zamanda bölgemizin huzur, güven ve istikrara kavuşması yönünde önemli adımlar atılarak yaşanabilecek insani trajedilerin önüne geçilmiştir. Aynı şekilde hava sahamızda ve 462 bin kilometre olan mavi vatanımız denizlerimizde de uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmuştur. Ayrıca NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Katar’a, Lübnan’dan Sudan’a, Somali’den Aden Körfezi’ne uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen faaliyetlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlanmıştır. Tüm bu başarılar, 'ordu millet' anlayışını benimseyen asil milletimizin desteği; millî, manevi ve mesleki değerlere sahip personelimizin kahramanlık ve fedakârlığı; Silahlı Kuvvetlerimizin yerli ve millî savunma sanayiine dayalı imkân ve kabiliyetlerinin artırılması ile elde edilmiştir."

'BU COĞRAFYADA VAR OLABİLMEK İÇİN GÜÇLÜ VE BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ'

Mesajında silah arkadaşlarına seslenen Bakan Akar, "Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü ve başarılı olmak zorundayız. Bunun yolu da kendimizi sürekli geliştirmek, değişen ve dijitalleşen dünyayı yakından takip etmek, mutlak itaat anlayışına sahip disiplinli, istekli ve yetenekli personelimizi teknoloji ile buluşturmaktan geçmektedir. Bilimsel gelişmeleri yakalayabilmek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan, yorulmadan çalışarak aklın ve bilimin rehberliğinde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Unutmayınız ki; 'En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı bu güvene layık olmaktır' Bu anlayışla Millî Savunma Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimize canla başla hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını; elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sahibi olan ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın dört bir köşesinde, yurt içinde ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan mesai ve silah arkadaşlarıma, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en içten duygularla sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.

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