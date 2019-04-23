Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelemiz süresiz, sınırsız devam ediyor." dedi.
Bakan Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili de açıklama yaptı.
Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Akar "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." ifadelerini kullandı.
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