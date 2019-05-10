Bakan Akar'dan sert açıklama: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar'dan sert açıklama: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor
GeriGündem Bakan Akar'dan sert açıklama: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
10.05.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan sert açıklama: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar'dan sert açıklama: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada "Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına geri çekilmeleri sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya Federasyonu'ndan etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini bildirdi.

Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri uçuruma düştü

Köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

'Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir'

Evdeki herkesi salonda topladı… İlişkiye zorladı… Her satırı dehşet verici…