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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.11.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan patlama bölgesinde inceleme

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki kaza sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı." dedi.

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  • Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme
  • Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme
  • Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme
  • Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakan Akar, Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazanın ardından geldiği Yüksekova'da, geceyi 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçirdi. 

Buradaki Harekat Merkezi'nden gece boyunca kaza bölgesindeki yangın söndürme ve arama çalışmalarını takip eden ve direktifler veren Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel de eşlik etti. 

Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra kazanın meydana geldiği 2 bin 80 rakımlı Süngü Tepe Üs Bölgesi'ne helikopterlerle gitti. Burada kazaya ilişkin bilgi alan ve bölgede incelemelerde bulunan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada yaralananlara şifa, şehit olanlara rahmet diledi. 

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Dört yaralının tedavisine Ankara'da devam edileceğini aktaran Akar, şunları söyledi: 

"Kaza bölgesinde, Yüksekova ve Şemdinli savcılarının yanı sıra Ankara'dan sabah kaza bölgesine gelen askeri heyet de idari ve teknik incelemelerini yapmak için çalışmalarına başladı. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam

"Sonuçlar da en kısa zamanda paylaşılacak" 

Kaza yeri çevresinde alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, "Teknik ve adli çalışmanın sonucunda kazanın sebebi belirlenecek ve sonuçlar da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi. 

Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında karşılaşılan müessir olayın hemen ardından sivil, asker bütün kurumların omuz omuza büyük birliktelik içinde olay nedeniyle yaşanan acının dinmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. 

Akar, "Bununla birlikte terörle mücadele de artan şiddetiyle devam ediyor. Dün yapılan hava harekatları sonucunda Gara'da 9, Zap'ta 2, Avaşin'de 4 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 oldu." bilgisini paylaştı. 

Güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu kazaların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik." diye konuştu. 

Üs bölgesindeki incelemelerine bir süre daha devam eden Bakan Akar daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan tedavisine Ankara'da devam edilecek yaralıları uğurladı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yaralıları aldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. 

Bakan Akar ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından Hakkari'den ayrıldı. 

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