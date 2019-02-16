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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
16.02.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan kritik temaslar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Programı kapsamında ikili görüşmeler de yapan Bakan Akar, ilk olarak Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

MESRUR BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Akar, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Bakan Akar sonrasında ise ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD'li senatörle ayrı ayrı bir araya geldi.

Akar, bu görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin terör örgütü PKK/YPG olduğunu belirtti. Terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazıları PKK'yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. PKK'lı teröristler, Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır."

TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

Türkiye'nin, güney sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı
iddialarını ise "Türkiye, batıdan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." sözleriyle yanıtladı.

Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin olarak, "Bu bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Bakan Akar, hava ve füze tehdidine karşı Türkiye'nin korunmasının zorunluluk olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerle Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemleri tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. 

 

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