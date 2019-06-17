Bakan Akar'dan kritik görüşme
Bakan Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır.
Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede, barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle