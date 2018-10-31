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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.10.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan gece yarısı sürpriz denetim

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik "24 saat hizmet" talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi.

Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu. Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.

Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi.  Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.

Yükümlülerle bir süre banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler." diye konuştu.

Akar, ziyaretinin ardından askerlik şubesinden ayrıldı.  Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

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