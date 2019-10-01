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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.10.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj: "Harekat için hazırız, şakası yok"

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Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj: "Harekat için hazırız, şakası yok"

TBMM Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili, “Bu işin şakası yok. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz ilerleme yok ama görüşmeler devam ediyor. Görüşmelere bağlı ilerleyen bir süreç. İşin hızlanması lazım” dedi. Akar, güvenli bölge tesisiyle ilgili de "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen açılış resepsiyonunda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Güvenli Bölge tesisi ve Fırat'ın doğusuna olası bir harekata ilişkin sorular üzerine Akar, "Cumhurbaşkanımız kaç kere söyledi, bu işin şakası yok. Bunun herkes tarafından bilinmesi, anlaşılması lazım." diye konuştu. Süreci uhulet ve suhuletle götürmeye çalıştıklarını belirten Akar, bununla ilgili son bir tarihin olup olmadığının sorulması üzerine, şunları söyledi: 

Bakan Akardan Fıratın doğusu için mesaj: Harekat için hazırız, şakası yok

"Burada olaylar var, belirli olaylar var. Zaman meselesinden ziyade biz olayları takip ediyoruz. Ona göre Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, talimatları, bize verdiği sınırlar var. O sınırlar, kriterler dahilinde olayı yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek. Bizim istediğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun, NATO içindeki müttefiklik ruhuna uygun, hep birlikte, hep beraber... Bizim tamamen insani taleplerimiz var. Orada bir dram, trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması, oradaki tahkimatın tahribi lazım. Bizim bunu devriye ile görmemiz lazım, devriye üslerinin olması lazım. Evet, bu arada gelişmeler de var. İHA'lar, helikopterler, F-16'lar uçuyor, bunlarla keşif gözetleme faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ancak bizim ilave taleplerimiz var, işin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım."

Hulusi Akar, ABD'ye iletilen ilave taleplerin sorulması üzerine, "Mutabık kaldığımız şeyler. Bir an önce teröristler çıksın, bir an önce tahkimat tahrip olsun, bir an önce ağır silahlar toplansın. Bunlar." diye konuştu.

Milletin rahat, huzur içinde olmasını, güven duymasını istediğini ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere savunmada, güvenlikle ilgili kimler varsa gerçekten tahminlerinizden ve gördüklerinizden çok daha yoğun çalışıyorlar. Temaslar, hazırlıklar, ihtiyaçlar, tedarik, eğitim, haberleşme vesaire... Çok şükür imkanlarımız gayet yeterli." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile görüşmelerde Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta hava koridoru açılması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlarken, "Her şeyi görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Akardan Fıratın doğusu için mesaj: Harekat için hazırız, şakası yok

"İHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ BASİT BİR OLAY"

Türk hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesine ilişkin soruya da Akar, "Basit bir olay. Hava Kuvvetlerimiz hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı bir şekilde koruyor." yanıtını verdi.

İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun sorulması üzerine Akar, "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Güvenli Bölge'ye ilişkin olası bir operasyon halinde, NATO bu anlamda nasıl yaklaşır?" şeklinde sorulan soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatları doğrultusunda savunma ve güvenlik noktayı nazarından kendi hak ve menfaatlerimizi dikkate alarak, karar neyse o kararı alırız ve uygularız. Diğer bütün ziyaretler, konuşmalar, görüşmeler bunun dışında. Tabii ki Sayın Genel Sekreter son derece saygıdeğer, savunma ve güvenlik konularına vakıf bir insan. Onunla tabii görüş alışverişinde bulunabiliriz ama karar bize ait."

"TATMİN OLMADIĞIMIZI SÖYLÜYORUZ"

Bir gazetecinin, Güvenli Bölge tesisi konusunda müşterek hareket merkezinin kurulması, ortak devriye gibi gelişmeleri hatırlatarak, "Bundan sonra ne olursa, biz tatmin olduğumuzu söyleyeceğiz?" sorusu üzerine Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tatmin olmadığımızı söyledik, söylüyoruz. Onunla ilgili bazı gözlemlerimiz, takip ettiğimiz hususlar var, bazı parametreler var. Bunları yakinen takip ediyoruz. Ona göre askeri, politik yönden gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gereğini gerekli zamanda yapmaya hazır olduğumuzu da biliyor herkes."

Yeni bir üst düzey temasın olup olmayacağı sorulan Akar, "Her zaman olabilir." dedi.

Bir gazetecinin İdlib'deki son gelişmeleri hatırlatarak, "Ankara Zirvesi'nden sonra sakinledi gibi duruyor." demesi üzerine Akar, şunları söyledi:

"Sükunet var. Orayı da yakından takip ediyoruz. İdlib'in bir an önce istikrara kavuşması, oradaki 3,5-4 milyon masum insanın rahatı, huzuru, güvenliği her şeyin ötesinde bir insanlık görevi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız son derece hassas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece hassas, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece hassas. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Gerçekten tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde orada insanların güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden tüm ilgililer, yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Bizim dileğimiz, temennimiz orada da bir an önce barışın, huzurun sağlanması."

Akar, Türkiye'nin çalışmalarını mutabakatlara uygun bir şekilde sürdürdüğünü de vurguladı.

"Türk noktaları Suriye güçlerinin içinde kaldı. Bu durum gözlem noktasının faaliyetini etkilemiyor mu?" sorusu üzerine Akar, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmıyor. Bizim oradaki gözlem noktalarımızın faaliyeti, ateşkesi gözlem ve rapor. Onu yapıyorlar. Herhangi bir şekilde bize karşı bir saldırı, taciz olursa, hiç kimseye sormadan oradaki arkadaşlarımız her türlü karşılığı vermeye yetkililer. Misliyle mukabeleye yetkili. Bunun da tabii devamını herkesin göze alması lazım." ifadelerini kullandı.

"HAVA KUVVETLERİ ÇALIŞIYOR"

Bir gazetecinin, "S-400'leri kullanmayın, paketinden çıkarmayın." gibi söylemlerin olduğunu hatırlatması üzerine Akar, "Başlangıçtan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı kararlar devamlı irdeleniyor. Önce dediler ki 'Alamazsınız', aldık. 'Getiremezsiniz', getirdik. Hiçbir sorun yok. Biz planladığımız şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Sürecin planlandığı şekilde işlediğini belirten Akar, S-400'lerin nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya da "Hava Kuvvetleri çalışıyor. Teknik bir konu." cevabını verdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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