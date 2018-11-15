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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
15.11.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması: Önümüzdeki hafta...

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Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik ile ilgili, 'Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde yaşanan kaza sonrası, patlamayla ilgili hazırlanan rapora ilişkin soruya da Bakan Akar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan idari ve teknik soruşturmanın son aşamasına gelinmiş bulunuyor. Bu rapor bize ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız." yanıtını verdi.

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