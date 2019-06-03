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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan bayram mesajı

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Bakan Akar'dan bayram mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir. Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Asil milletimiz, yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, bu birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemizin temelini inşa etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Akar, şöyle devam etti:
"Bayramlar da asil milletimizin dayanışma ve paylaşma duygusunu daima diri tutarak bu temeli sağlamlaştıran önemli unsurlardan biri olmuştur. Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir."

"Bizi biz yapan değerlerimizin korunması için"

Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının da değerlerin korunması ve yaşatılması için her türlü gayreti gösterdiğini belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti:
"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir uyum ve koordine içerisinde yaptığımız çalışmalar, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğinin, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahının sağlanması ile bizi biz yapan değerlerimizin
korunması içindir.  Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri de istiklal ve istikbalimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden kahramanca ve fedakarca mücadele ederek üzerine düşen görev ve sorumlukları bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş olup bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.  Bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB'nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."

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