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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Akar'dan ABD askerlerinin skandal fotoğrafı hakkında açıklama

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Son dakika: Bakan Akar'dan ABD askerlerinin skandal fotoğrafı hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği Kanada’nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı’nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti.    

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Akardan ABD askerlerinin skandal fotoğrafı hakkında açıklama
ABD ordusunun üst düzey komutanları ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutlamış yenilen yemeğin görüntülerini de örgütün elebaşı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ TALEBİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini anımsattı. İlave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladı.     

Toplantıya, Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike Rounds, Mississippi Senatörü Roger Wicker, Nebraska Senatörü Deb Fischer, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine'nin yanı sıra vefat eden eski senatör John McCain'in eşi Cindy McCain katıldı.     

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Türkiye'de görmekten duyacağı memnuniyeti belirterek senatörleri Türkiye'ye davet etti.

 

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