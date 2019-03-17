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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bakan Akar’dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

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Bakan Akar’dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibariyle tarihin akışına ve her şeyden önemlisi Türk milletinin geleceğine damga vuran çok önemli bir başarı olduğunu belirten Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Asil milletimizin iki asırdır devam eden makûs talihini değiştiren bu zafer, azmin ve imanın sembolüdür. Atatürk’ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların yazdığı bu destan, tarihe altın harflerle yazılmış; milletimize, geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak, hepimizin boynunun borcudur. Milletimiz; bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada var olmanın bedelini, Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’ten başlayıp bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiği Büyük Taarruz’a kadar şehitlerinin ve gazilerinin kanıyla ödemiştir. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda' dizesinde de ifade edildiği gibi kutsal vatan topraklarının her sathı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Bunun yanı sıra asil milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve TSK’nın kahraman mensupları, yedi iklim, üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarına yaraşır şekilde millî ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bugün terörle mücadele harekâtında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda sergilenen fedakârlık ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir."

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Mesajında şehitleri yad eden Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Sizler; en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan milli, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz. Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah’a, sonra sizlere borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla gösterdiğiniz cesaret, kahramanlık ve fedakârlıklar asla unutulmayacaktır. Vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolü olan sizler; milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, siz şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. Kanınız yerde bırakılmadı, bırakılmayacak; sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Vatan size minnettardır. Ebedi istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun."

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