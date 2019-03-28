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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.03.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Bakan Akar ve komutanlardan kütüphane ziyareti

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Bakan Akar ve komutanlardan kütüphane ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bakanlık yerleşkesindeki Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Bakan Akar ve komutanlar, kütüphaneyi dolaşarak raflarda yerini yeni alan kitap ve dergileri inceledi. Kütüphanede görevli personelden bilgi alan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kütüphanede görevli personeli tebrik etti.

Bakan Akar ve komutanlardan kütüphane ziyareti
Bakanlık yerleşkesinde yer alan kütüphane, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı'nda darbecilere direnirken şehit düşen ilk asker olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın’ın ismini taşıyor.

Bakan Akar ve komutanlardan kütüphane ziyareti

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