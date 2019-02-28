Bakan Akar ve komutanlar, TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop'u ziyaret etti
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve kuvvet komutanlarÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop'u ziyaret etti.
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve kuvvet komutanlarÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ilen Mustafa Åžentop'a hayÄ±rlÄ± olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Åžentop'a yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ± diledi.
BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen ziyarette, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Adnan Ã–zbal ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z yer aldÄ±.
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