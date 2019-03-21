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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
21.03.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Bakan Akar: 'TSK personeline en iyi silahı vermek zorundayız'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin eline en iyi silahı vermek zorundayız. Güçlü bir savunma sanayisinin olması bir tercih değil, bir mecburiyettir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, önemli bir haftaya girdiklerini söyledi.

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına değinen Bakan Akar, "Bunu yapanların da ırkçı terör gruplarının olduğunu görmek lazım. Bu konuda incelemeler devam ediyor. Neden yaptı? Bunları görmemiz lazım. Burada Türk, Müslüman ve Recep Tayip Erdoğan düşmanlığını görmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bunun farklında olmamız lazım. Bu gerçeklerin içimizdeki gafiller tarafından görülmesini bekliyoruz. Bu tür haberlerin yaşanılmamasını istemekle beraber böyle insanlar oldukça bunların bitmeyeceğini de bilmemiz lazım. Orada ölen kardeşlerime Allah'ta rahmet diliyorum" dedi.

'İHA'LARIN BAKIMINI PARASINI VERDİĞİMİZ HALDE YAPTIRAMADIK'

Terörle mücadelenin kritik konulardan biri olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, savunma sanayisinin önemli bir konu olduğunu bildiren Bakan Akar, şöyle konuştu: "Ülkemizin ve milletimizin savunulması bakımından çok önemli bir çalışma alanıdır. Bu konuda sanayicilerimizin kahramanlık yapacağına inanıyoruz. En ufak bir engelde işi bırakmak yok. Sonuna kadar mücadele. Bunun memleket meselesi olduğunu hepimiz bileceğiz. 2011'de yaptığımız anlaşma gereği, İHA'ların bakımını parasını verdiğimiz halde yaptıramadık. O gün bu motorların yapılmamasından hareketle bugün imkanlarımızı kullanarak şimdiki hale geldik. Bizim özel ve kamu şirketlerimiz İHA yapıyor ve bu İHA'ları ihraç ediyor. Dolayısıyla bizim öncelikle inanmamız lazım. Bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu çok şükür sadece iş adamlarımız tarafından değil, siyasiler tarafından değil bütün milletimiz tarafından anlaşılmıştır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Savunma sanayisine katkı sağlayacağını ispat eden kim varsa Cumhurbaşkanımız o kurumu desteklemiştir. Bu yerlilik ve millilikteki oranımızın yüzde 70'e dayandığı yanlış olmayacaktır. Biz bu yüzde 70'le tatmin olacak değiliz. Daha çok çalışmamız ve derin bilgiye ulaşmamız lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde bilgi üretir duruma gelmemiz lazım."

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE ÖNEM VERMELİYİZ'

Tarihin tembelliği ve gafleti affetmediğini kaydeden Akar, şunları söyledi:
"Hepimizin bu konuda uyanık olması lazım. Bir sanayicimiz turistik gezi için yurtdışına gittiği zaman orada bir şeyler öğrenmesi lazım. Bu konuda tembellik, gaflet yok. Çalışkanlık, teyakkuz var. Motivasyon sadece parayla olmaz. Milli ve manevi değerlere önem vermeliyiz. Geçmişte yapılan faaliyetlerimiz var. Tarih bizim tarihimiz. Tarihte başarılı olanlardan örnek çıkaracağız. Yanlış yapanlardan ise ders çıkaracağız. Bunların temelinde kişilik ve kimlik meselesi var. Kişilikli ve kimlikli olacağız. Kendimize güvenmemiz lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Biz çalışmakla övünür hale gelirsek bizim yolumuz açık olur. Yok kötü örneklerle hayat bulmaya çalışırsak bu da bize zarar verir."

'BU ASİL MİLLETİ KİMSENİN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ'

Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen terör saldırısına değinen Bakan Akar, "Yeni Zelandalı katil, 'Türkler boğazın batısına geçmesin' diyor. Bize kefen biçiyorlar. Bunlar bir kişinin hayalleri değil. Bir şeyler tartışılıyor. Biz eğer ki bu memlekete sahip çıkarsak bu memleket var. Bu asil milleti kimsenin insafına bırakamayız. Dolayısıyla bu coğrafyanın kaderi Türkler. Bunun için de çok çalışmalıyız. Yerlilik ve millilik konusunu halletmemiz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eline en iyi silahı vermek zorundayız. Güçlü bir savunma sanayisinin olması bir tercih değildir, bir mecburiyettir. Yapmak zorundayız. Elimizdeki imkanların en etkin şekilde kullanılması lazım. Amacımız belli, etkin, caydırıcı milli ve yerli sanayi" diye konuştu.

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