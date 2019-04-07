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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.04.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

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Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu." dedi.

Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur." diye konuştu.

Çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar, bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına gönderildiğini dile getirdi.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Akar, Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Silahlı kuvvetler olarak her zamandakinden daha güçlü, her zamankinden daha hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Bunun için TSK olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizlere ne düşerse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde olacağız."
Yurt içinde ve yurt dışında TSK mensuplarının şu anda dahi ülke güvenliği için önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadelenin yeni safhasının kararlılıkla devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Akar, çukur operasyonları ile Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarında kazanılan başarılara değinerek, FETÖ’den temizlendikçe TSK'nin daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

"Ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz." diyen Hulusi Akar, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bundan önce yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

"ELİNİ, KOLUNU KIRMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'nin, tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna işaret eden Akar, "Ancak ülkemizin bir çakıl taşını dahi almaya teşebbüs etmeye kalkan olursa onların da elini, kolunu, kafasını kırmaya hazırız." dedi.

Terörle mücadelenin Doğu ve Güneydoğu'nun yanı sıra Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, TSK’nin "mavi vatan"daki faaliyetlerinin de sürdüğünü söyledi.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Akar, dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz, hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Umuyoruz, diliyoruz bu görüşmeler sonucunda barışçıl yol ve yöntemlerle bütün sorunlarımızı çözmeye gayret göstereceğiz ve inşallah çözeceğiz, dileğimiz budur ama hiç kimse biz bu şekilde iyi niyetle davranırken, barış için çalışırken, barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik, fırsatçılık yapmasın. Herhangi bir provokasyon veya tahrik peşinde koşmasın. Herhangi bir hareket yapıldığı takdirde, hiçbir hareketi karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Barış için, iyi komşuluk ilişkileri için bu hususun bilinmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz tüm tarafların da bu konuya önem vermesini bekliyoruz."

Bakan Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

"BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Hulusi Akar, terörle mücadeleye değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapmaya devam edecek. TSK gece-gündüz demeden, karda, kışta, kıyamette, karada, denizde, havada gerçekten kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hava Kuvvetlerimiz gerçekten dünden çok daha azimli, kararlı bir şekilde azalan bazı sayılara rağmen büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek vatanın ve milletin güvenliğinin sağlanmasında çalışmalarını sürdürüyor. Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum.”

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