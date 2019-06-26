Bakan Akar'dan son dakika erken terhis açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte. Yeni düzenlemeyle ilgili terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında “Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli” dedi.
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