Bakan Akar: 'Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı'

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi.

Tarihi şanla dolu fabrikada önemli işlerin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Önemli bir mirasa sahipsiniz. Bizim dileğimiz önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerle, çok daha iyi işler yapacağız, fabrikamız layık olduğu seviyeye gelecek." diye konuştu.

İşçilerin özlük haklarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Bize düşen neyse bununla alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılması gereken ne varsa bunların en iyisini yapmak için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara, istikrarsızlık ve belirsizliklere dikkati çekerek, bu konuların yakından takip edildiğini söyledi.

Bunlardan kaynaklı tehdit ve tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle ilgili de gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, 24 Temmuz 2015'te İkiyakalar'daki operasyonla terörle mücadelenin yeni safhasının başlatıldığını anımsattı.

Teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdiği yerlere girildiğine işaret eden Akar, çukur operasyonlarında ise teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü dile getirdi.

Başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını da hatırlatan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Şehit ve gazilerin kanlarının yerde kalmadığını, yakınlarının ise gözyaşının hesabının sorulduğuna değinen Akar, "Bu konuda TSK olarak bizler kararlıyız." dedi.

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Şimdi üzerinde çalıştığımız Münbiç ne olacak, Fırat'ın doğusu ne olacak? Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok. Türkiye'ye rağmen herhangi bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye göz yummayacağımızı muhataplarımıza bildirdik. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirler alınacak. Bizim hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Biz yüz yıllardan beri bu topraklarda kardeşiz, beraberiz biriz, birlikteyiz. Kimse fitne ile fesatla bu kardeşliği bozamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Aynı coğrafyayı, ekmeği, mezarı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kardeş olduğumuzun ispatı şehitlikler, mezarlıklar. Hepsi yan yana yatıyor. Böyleyken bazı alçaklar fitne ve fesatla bir şekilde bu birlik ve tahrip etmeye çalışıyorlar fakat bu milletin feraseti buna engeldir, buna müsaade etmeyecektir."

"Hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Hulusi Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri olduğunu unutmayın. En önemli mücadele konusu teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri. Teröristler bitecek, biter fakat bu hamileri unutmayın." dedi.

Akar, İdlib'deki 4 milyon insanın güvenliği için her türlü girişimi yaptıklarını vurgulayarak, "Orada bulunmamız hiçbir şekilde Suriye’nin toprak bütünlüğüne kast etmek için değil. Oradaki 4 milyon civarındaki insanın güvenliği içindir." diye konuştu.

Mavi vatanın savunulması konusunda da aralıksız çalıştıklarının altını çizen Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları, deniz ve havada da karada olduğu gibi 7 gün, 24 saat görevinin başındadır. Çok şükür hakkımızı çiğnetmedik, bu asil milletin hukukunu çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta daima barıştan, diyalogdan iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız ancak hiçbir şekilde bu milletin iğne ucu kadar hakkını çiğnetmeyeceğiz. Elimizden gelen neyse 'Ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışı içinde her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesine de değinen Akar, bu konuda etkin hale gelinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yapılanlarla yetinilmemesi, yeni sistemlerin, ürünlerin geliştirilmesi gerektiği bilgisini veren Akar, TSK'nın azim ve kararlılıkla kendisine verilen görevleri yaptığını, yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Hulusi Akar, konuşmasının ardından işçilerle bir süre sohbet etti.