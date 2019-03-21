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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

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Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." dedi.

Akar, MÜSİAD tarafından düzenlenen gala yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk milletinin, askerinin "Çanakkale ruhu" ile 7 değil 77 düvelin arkasında olduğu terörle örgütlerine karşı mücadelesini eksiksiz sürdürdüğünü ifade eden Akar, gelinen noktadaki başarılarda şehitlerin ve gazilerin büyük rolü bulunduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit aileleri ve gazilerinin de yer aldığı büyük bir aile olduğunu belirtti.

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen ve bununla ilgili Kayseri'de bugün önemli toplantıların yapıldığını aktaran Bakan Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." diye konuştu.

Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Ülkelerin para vermelerine rağmen silah ve sistemleri alamadığı dönemlerin olduğunu dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti: 

"Bu coğrafyada bizim hayatta kalabilmemiz için bu konuları mutlaka çözmemiz lazım. Çünkü barış zamanında herkes sizinle dost, müttefik. Beraber çalışıyor. Fakat kriz ve savaş zamanında paranız olsa dahi istediğiniz silahı, araç-gereci alamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayat meselesi. Burada herhangi bir işi şansa bırakmamak lazım. Tüm müteşebbislerimizin bu konuda elini taşın altına sokup bir şeyler yapması lazım. Savunma sanayi sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gerekli bir vatandaşlık görevi. Bu konuda devletten ne bekleniyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız."

Akar, Kayseri'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu, Kayseri'deki dinamizmin sanayi çalışmalarına daha fazla yansıması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, yemekte şehit ve gazi aileleriyle sohbet edip, çocuklarıyla yakından ilgilendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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