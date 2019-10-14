Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MilliÿSavunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Bakan Akar da, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili muhalefet partilerini bilgilendirme kapsamında CHP ziyaretinin ardından geçtiği MHP Genel Merkezi'nde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesi hakkında konuştu.
Akar şunları kaydetti:
- Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.
- Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi.
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