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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.04.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Bakan Akar: 'Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler'

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Bakan Akar: 'Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bir gecede üs bölgemize saldırarak bir kez daha ne kadar alçak, hain ve kalleş olduğunu göstermiştir." dedi.

Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, terörle mücadele operasyonu sırasında sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin naaşının memleketlerine uğurlandığı törenin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.
Harekat Merkezi'nde dün sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin detaylı brifing alan Akar, talimatlar verdi.

Hain ve kalleş terör saldırısı nedeniyle kahraman silah arkadaşlarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Akar, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bir gecede üs bölgemize saldırarak bir kez daha ne kadar alçak, hain ve kalleş olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

"Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak, icra ettiği görevlerle milletin gururu olan TSK kendisine tevdi edilen görevleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de artan azim ve kararlılıkla yerine getirecektir." diyen Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarınlarını feda eden kahramanlar, şanlı, şerefli tarihimizin en müstesna sayfalarında yerlerini almıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TSK'nin tarihimizden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa dileyen Akar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan ordumuzun kahraman ve fedakar mensupları olarak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Göstermiş oldukları yiğitlik ve cesaretle, Türk milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ölümsüz birer sembolü olarak hatıraları sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır. Bu gazi ve kahraman millet, tarihin her döneminde olduğu gibi terör belasından en kısa sürede kurtulup aydınlık gelecekte kendinden, yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir.

Bizim şerefli vazifemiz de aziz milletimizin güven ve gurur kaynağı, bugünün ve geleceğin korkusuz muhafızları olarak her şart altında yılmadan mücadeleye devam etmek olacaktır. Şimdiye kadar yaptığımız operasyonlarla şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanını, yakınlarının ise bir damla gözyaşlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."

Bakan Akardan şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı
 

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