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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.06.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan ABD'ye gönderilen mektupla ilgili ilk açıklama

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında “Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.   

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmenin başında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz."

Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin uzun süreli ortak değerleri, çıkarları ve sorumluluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

RUANDA İLE İLİŞKİLER

Bakan Akar, Ruanda ile Türkiye arasındaki askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinde gelinen son duruma ilişkin soruya da "Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da artacağına, gelişeceğine inanıyoruz. Bir taraftan eğitim, iş birliği programları, tatbikatlar varken diğer taraftan da önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda da ortak çalışmalarımız olabilir. Bu konularda Ruandalı dostlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz." yanıtını verdi. Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ise gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orgeneral Nyamvumba, Orgeneral Güler ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

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