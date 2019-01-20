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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.01.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' mesajı: Zamanı geldiğinde gereken yapılacak

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Bakan Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' mesajı: Zamanı geldiğinde gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna işaret ederek, “Gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nın birinci yıl dönümünde sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, Fırat’ın doğusu ve Münbiç’teki terör hedeflerine ilişkin, “Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay’a gitti. Akar’a Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Üsteğmen Usta’nın ailesi ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak’ta eşlik etti.

“BU FAALİYETİN SONUNDA ŞU ANA KADAR TOPLAM 4 BİN 608 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan komandolarla bir araya gelen Akar, harekatın geçen sene bugün saat 17.00’de başladığını hatırlatarak, "Harekat çok şükür büyük bir başarıyla 18 Mart’ta sonuçlandı. Bu harekat gerçekten uluslararası hukuka uygun, haklarımızı, hukukumuzu koruyacak şekilde, insan haklarını çiğnemeden, mazlum ve masum insanlara zarar vermeden, çevreye, tarihi, dini yapılara herhangi zarar getirmeden büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Bunu yaparken Mehmetçik sadece askeri yeteneğini göstermedi, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlılığını da tüm dünyaya ayrıca gösterdi. Yaptığı incelik, nezaket, anlayış, yardım severlikle gerçekten tarihimize yaraşır şekilde, ülkemizi, milletimizi, kültürümüzü de Mehmetçik orada, harekat sırasında temsil etti. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaparken yalnız değildi. Bu faaliyetlerini ÖSO mensupları ile birlikte jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularıyla omuz omuza, mülki makamlarla büyük işbirliği içinde harekatı gerçekleştirdi. Bütün bu faaliyet de tahminlerin çok aksine 59 gün gibi kısa bir sürede Mehmetçik tarafından tamamlandı. Orada kazdıkları çukurların, hendeklerin, mevzilerin hepsi teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu faaliyetin sonunda şu ana kadar toplam 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik yine orada diğer güvenlik kuvvetleriyle beraber dağ, taş demeden çalışmalarını sürdürüyor ve teröristi nerede bulursa etkisiz hale getirmeye devam ediyor” dedi.

“TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMMEK ÜZERE HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAMIŞ BULUYORUZ”

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna işaret eden Akar, “Gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır. Bu faaliyetleri sürdürürken Suriye’nin de Irak’ın da toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne saygılıyız ve bunların bütünlüğünden yanayız. Bizim mücadelemiz teröristlerle, PKK, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG, PYD, SDG ile DEAŞ, FETÖ. Hiçbir şekilde et ve tırnak gibi olduğumuz, coğrafyamızı, ekmeğimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz asla olamaz. Bazı fitne, fesat odakları bir şekilde bu olayları saptırmaya çalışıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın bizim hedefimiz teröristlerdir, asla ve kesinlikle Kürt kardeşlerimiz değildir, olamaz, böyle bir şey düşünemeyiz. Kürtler bizim kardeşimizdir, asırlardan beri ekmeğimizi, coğrafyamızı paylaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihimizin akışı içinde bizim şehitliklerimize baktığınızda Kürt’ü ile, Türk’ü ile, memlekette yaşayan herkesin orada yattığını görerek bu fitne ve fesada karşı mücadelemizi de açıkça sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için yapılması gereken neyse yaptık yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir şekilde terörist koridoru kurulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Sınırlarımızın, halkımızın güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte yaşananlar (20.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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