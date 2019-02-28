Bakan Akar, ABD Savunma BakanÄ± Vekili Shanahan ile görüÅŸtü
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bakan Akar ile Shanahan'Ä±n bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmelerle, ABD'nin bÃ¶lgeden Ã§ekilme sÃ¼reci ve gÃ¼venli bÃ¶lge konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle