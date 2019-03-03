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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.03.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Bakan Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

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Bakan Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin Ağrı'ya yaptığı ziyarette 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Burada çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldiği toplantıda talimatlar verdi. 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 1982 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle bölük komutanlığı yapan Akar ile 1992'de yarbay olarak tabur komutanlığı yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, eski makam odalarını ziyaret etti, anılarını paylaştı.

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  • 37 yıl sonra aynı makam odasında
  • 37 yıl sonra aynı makam odasında
  • 37 yıl sonra aynı makam odasında
  • 37 yıl sonra aynı makam odasında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yıllarca önce görev yaptıkları birlikte inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar 37 sene önce, Orgeneral Güler ise 27 sene önce görev yaptığı makam odasına yeniden oturdu, o dönem yaşadıkları bazı anıları paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gittiği

Ağrı'da, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını da ziyaret etti.

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan sonrasında birlik özel defterini imzalayan Bakan Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla yaptığı toplantıda talimatlar verdi.

Ziyaret sırasında Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in daha önce 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yaptıkları da ortaya çıktı.

Komutanlıkta Akar'ın 1982'de kurmay yüzbaşı olarak bölük komutanlığı, Orgeneral Güler'in ise 1992'de yarbay rütbesiyle tabur komutanlığı görevini yerine getirdiği öğrenildi.

Akar ve Orgeneral Güler görevde oldukları dönemde çalıştıkları makam odalarını da ziyaret etti. Burada görevli personelle de sohbet eden Bakan Akar, eski koltuğuna oturarak bazı anılarını paylaştı. O dönemde odasında bir telefonunun olduğunu belirten Akar, "Harici telefon vardı. 'Bütün millet gelir, kuyruk olurdu. 'Komutanım anahtarı verin, dayımı, halamı arayacağım.' derlerdi." dedi.

Akar ve Orgeneral Güler daha sonra birliğin künye defterindeki eski fotoğraflarını da inceledi.

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