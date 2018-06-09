Bakan Ağbal'dan Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" cevabı

Ağbal, Afyonkarahisar'da, Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili vaadini sorması üzerine Ağbal, bu açıklamayı ve bir iş adamının buna gösterdiği tepkiyi duyduğunu söyledi.

"İLAVE YÜKÜ NEREDEN KARŞILAYACAĞINI DA AÇIKLAMAK DURUMUNDA"

Gazetecilerle birtakım rakamları paylaşan Ağbal, şöyle konuştu:

"Şu anda net asgari ücret 1603 lira. Bunun işveren maliyeti 2 bin 384 lira. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 'düzenlemeyi yapacağım işverene de buradan hiçbir maliyet gelmeyecek. Çünkü ben vergileri almayacağım' diyor. Kastettiği vergi, bildiğimiz gelir vergisi, damga vergisi. 2 bin 200 lira üzerinden asgari geçim indirimi uygulaması yapıldıktan sonra bekar bir asgari ücretlinin ödediği gelir vergisi 155 lira, damga vergisi ise 19,6 lira. Topladığımızda 174 lira. İşverene brüt maliyeti 656 lira artmıştı. Vergilerden vazgeçilse 174 liradan vazgeçiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hala arada 481 lira işverene gelecek bir yük var. Dolayısıyla burada herhalde 481 lira gelecek ilave yükü nereden karşılayacağını da açıklamak durumunda."

"KILIÇDAROĞLU, DOĞRU OLMAYAN BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Ağbal, aradaki farkın nereden karşılanabileceği, kamuya gelecek maliyeti ile yapılmak istenenin gerçekle uyuşmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki vergi mevzuatından uzak kalmış. Şu anda asgari ücretli üzerindeki gelir vergisi oranı yüzde 25 değil, yüzde 15. Bu da nominal vergi oranı. Asgari geçim indirimi uygulaması vergi oranlarını efektif olarak önemli ölçüde aşağı çekiyor. Bir asgari ücretli bordro hesabında yüzde 15 hesaplansa da asgari geçim indirimi tutarları da bundan düşülüyor. Evli ve çocuk sahibiyse çocuk sayısı arttıkça ödediği vergi düşüyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, doğru olmayan bir şey söylüyor. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisi oranı yüzde 25 değil, yüzde 15."

Yıl içinde net asgari ücretin değişmemesi ve yaşanacak artışları da telafi edecek bir düzenleme yaptıklarını anlatan Ağbal, "Eylül-ekim aylarında ücret toplam artsa bile 'yüzde 15 nominal vergi geçmesin' diye devlet olarak biz vergimizden vazgeçtik. Nominal vergi 15, Kılıçdaroğlu 25 diyor, yok öyle bir şey." diye konuştu.

Ağbal, AK Parti’nin getirdiği düzenlemeyle asgari geçim indiriminde hesaplanan vergiden, asgari geçim indirim tutarlarının düşüldüğünü belirterek, buna göre bekar bir asgari ücretli çalışanın vergisinin, yüzde 5,3’e düştüğünü kaydetti.

YAKLAŞIK 9,2 MİLYON ÇALIŞANA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Ağbal, evli çocuk sahibi çalışanın durumunda ise bu oranların hızla azaldığını belirterek, "Yüzde 1’e düşüyor. Evli ve 3 çocuklu asgari ücretli çalışan kardeşimiz '0' gelir vergisi ödüyor, yüzde 25 ödemiyor. Dolayısıyla vergi ile Sayın Kılıçdaroğlu’nun oran bilgisi yanlış. Herhalde kendisini yanlış bilgilendirmişler. Maliyeci ama kendisi baksaydı böyle söylemezdi, yanlış bilgi verilmiş. Bugün bu 656 liralık maliyetin karşılanması noktasında şu anda yürüttüğümüz bir asgari ücret desteği uygulaması var. Yaklaşık 9,2 milyon çalışan için bu ödemeyi yapıyoruz. 100 lira olarak yapıyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ya 'Hiç kimseye 1 kuruş burdan ilave maliyet gelmeyecek' Demek ki 656 liralık maliyetin tamamını o zaman kamunun karşılaması lazım. Burada 9 milyon 200 bin kişiyi 656 lirayla çarparsak bir de bunu 12 ay çarpmamız lazım. Yaklaşık bunun maliyeti 72 milyar lira. Yani şöyle olacak herhalde bir yerden petrol bulmadıysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre 80 milyar liralık bir kaynağı bir şekilde bu milletin ödemesi lazım. Yani işveren ödemeyecek ama herhalde bunu birisi ödeyecek." ifadelerini kullandı.

2018'de Sosyal Güvenlik Kurumunun, açık finansmanı için 35 milyar lira ödeme yapacaklarını anlatan Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütçeden şimdi Kılıçdaroğlu'nun hesabını yaparsak demek ki 35 milyarın üzerine 80 milyar lira daha ilave edeceğim. 80 milyar lira, yani Sosyal Güvenlik Kurumunun açık finansmanını yaklaşık olarak nerden bakarsanız bakın 115 milyar liranın üzerine getireceğim. Şimdi ben iyi anlıyorum 90'lı yıllarda bu Sosyal Güvenlik Kurumunun niye batırmışlar. Hesap kitap yapılmadan afaki meydan okumalarla Sosyal Güvenlik Kurumu zamanında batırılmış. Hala bugün Sosyal Güvenlik Kurumu geçmiş dönemlerin hatalarının ve yanlışlarının bedelini ödüyor. Millet olarak ödüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar."

Ağbal, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. "İkramiyeni aldın mı?" diye sorduğu bir emekli vatandaş, Ağbal'a, "Bin lira aldım. Allah devlete, millete zeval vermesin" diyerek sarıldı.