Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."
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