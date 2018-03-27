Bakan açıkladı! ‘S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez’

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F-35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş, devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, Hürriyet’e verdiği röportajda Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi. Volkan Bozkır, “Tehdit değil ama aba altından sopa gösterme psikolojisiyle bunu yapıyorlar” yorumunda bulunmuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR