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    Bakan açıkladı... İstanbul'da 1000 polis sadece bu işi yapacak

    Enver ALAS - İSTANBUL, DHA
    28.06.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 1000 polisin sadece uyuşturucuyla mücadelede görev yapacağını belirterek, "Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul’da çözebilecek 1000 polis sadece bu işi yapacak" dedi.

    Bakan Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerin AK Parti İlçe Teşkilatlarına yönelik  teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu, öğleden sonraki programlarına Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan’da devam etti. Çok yoğun ve zor bir seçim döneminden geçtiklerini belirten Soylu, seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

    UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

    AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucu mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede bu kadar tedbir aldık. Vatandaşımız halen daha ’bu işten bizi kurtarın’ diyor. Sadece narkotiğe, uyuşturucuya ait İstanbul’da 1000 polis görev yapacak. Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul’da çözebilecek 1000 polis sadece bu işi yapacak. İstihbaratımız bu konuda İstanbul’da bu meselenin tamamını, nasıl biz kendimizle ilgili bir takım tedbirleri alabiliyor isek aynı şekilde sizlerin de ortaya koyacağı istikamette yola revan olacağız" dedi. Buradaki konuşmasının ardından Süleyman Soylu, daha sonra diğer programı için Sultangazi’ye hareket etti.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , içişleri bakanı , son dakika , haberler
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