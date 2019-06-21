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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.06.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Bahçeye uçtu! 4 yaşındaki çocuktan acı haber

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Bahçeye uçtu! 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde freni boşalan traktör birinci kattaki garajdan bahçeye düştü. Olay sırasında traktörün üzerinde oyun oynadıkları iddia edilen 2 çocuktan biri traktörün altında kalarak can verdi. Diğer çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, Yeşilyuva Mahallesi’nde alt katı samanlık üst katı garaj olan bir evde park halindeki 20 KU 595 plakalı traktörün üzerine çıktıkları öne sürülen 9 yaşındaki Elif A.K. ile 4 yaşındaki Ramazan Enes Güler, oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün freni boşaldı ve hareket etmeye başladı. Traktör, üzerindeki çocuklarla birlikte yaklaşık 4 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Bahçeye ters dönerek düşen traktörün altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sesi duyup dışarı çıkan diğer aile üyeleri çocukların traktör altında kaldığını fark edip durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün altına kalan çocukları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekipleri yaralı çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ramazan Enes Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürelin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bahçeye uçtu 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Yaralı Elif A.K.’nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi. Jandarma yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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