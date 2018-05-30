Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bahçesinde ağaca asılı notu görünce şaşkına döndü

    Bahçesinde ağaca asılı notu görünce şaşkına döndü

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Bilecik'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın bıraktığı notu ve parayı bulan vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Olay nedeniyle duygulanan vatandaş, jandarmanın her zaman bahçesinden meyve yiyebileceğini, para da istemediğini söyledi.

    Bilecik merkez Deresakarı köyü yolu üzerindeki bahçesine giden Engin Yağcı isimli vatandaş, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu. "Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma" notunu bulan Engin Yağcı, yaşananları İHA muhabirine anlattı.

    Bahçesinde ağaca asılı notu görünce şaşkına döndü

    Yağcı, bahçede kiraz ve erik ağaçlarıyla uğraştığı sırada gözüne bir ağaçta sallanan poşetin çarptığını anlatarak, "Hemen gittim baktım ve içinde 10 lira 50 kuruş para ile bir not buldum. Notta 'Abi hakkını helal et. Biraz eriklerden yedik. Bir miktar para bıraktık. Jandarma' yazısını okuyunca duygulandım. Hemen altında yazılı telefon numarasını aradım. Arkadaşlara her zaman bahçeden erik ve kiraz yiyebileceklerini söyledim. Para da bırakmamalarını istedim. Çünkü askerler bu civarda devamlı devriye atarak hem bahçemizi hem malımızı hem de bizleri koruyor. Onların bize borcu olmaz. Her zaman gelip yesinler" dedi.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri