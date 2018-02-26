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    Bahçeşehir'de bir liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası... Görevli ve müdür görevden alındı

    İHA
    26.02.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir lisede temizlik görevlisinin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet edilen görevlinin "Kız öğrenciler çok dar giyiniyor" diyerek kendisini savunduğu, müdürün ise öğrencilere "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" dediği ileri sürüldü. İddialar öğrencileri ayaklandırdı. Velilerin de katıldığı protesto sonucu okul müdürü ve temizlik işçisi görevden alındı. 

    Bahçeşehir’de bulunan bir lisede iddiaya göre bu yıl göreve başlayan temizlik işçisi, iki kız öğrenciye okul koridorunda cinsel tacizde bulundu. Yaşadıkları bu olayı aileleriyle paylaşan kız öğrenciler, temizlik işçisini okul müdürüne şikâyet etti.

    DAR PANTOLON İDDİASI

    İddiaya göre, taciz olayını kabul eden temizlik görevlisi okul müdürüne verdiği savunmasında “Kız öğrenciler çok dar giyiniyor” dedi. Okul müdürünün de öğrencilere, "Siz de o kadar dar pantolon giymeyin" dediği iddia edildi. Müdür ve temizlik işçisi, okul önünde öğrenciler tarafından protesto edildi.

    Velilerin de katıldığı protestoda tacize karşı sloganlar atıldı. 11'inci sınıfa giden bir öğrenci, temizlik işçisinin uzun zamandır göz tacizinde bulunduğunu, müdürün şikâyet ettiklerini, ancak temizlik görevlisinin işten çıkarılmadığını anlattı.  

    OKUL ÖNÜNDE İSTİSMAR PROTESTOSU 

    Okul önünde toplanan öğrenci ve velilerin protesto gösterisine sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, olayın yakın takipçisi oldukları belirterek, “Şu an için müdür ve ilgili hizmetli görevden alındı. Tacizi gerçekleştiren hizmetli hakkında gözaltı için soruşturma açıldığı söylendi. Bu konuyu da takip edeceğiz" dedi.

    Okul bahçesinde toplanan öğrenciler bir süre daha sloganlar attıktan sonra eğitime devam etmek üzere sınıflara girdi.

    Bahçeşehirde bir liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası... Görevli ve müdür görevden alındı

    Etiketler: Bahçeşehir , cinsel taciz , taciz , cinsel taciz iddiası , Uğur Barış Karabulut , son dakika
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