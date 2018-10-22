Bahçeli'ye yanıt: Kırıcı ve incitici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi.
Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
KIRMIZI ÇİZGİMİZ
“Cumhurbaşkanımız, en açık sözlü liderdir. Eğer Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli’yi ya da MHP’yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP’yi, Bahçeli’yi zikrederek konuşurdu. Dolayısıyla kendisinin ima yollu MHP’yi ifade ettiğini ya da ‘birileri’ diyerek gönderme yaptığını ifade etmek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Sayın Bahçeli’nin açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan ifadeleri son derece yanlış bulduğumuzu ifade etmek isterim. Burada isabetsiz ve itibarsız isnatlar şeklinde birtakım ifadelerden bahsediliyor. Fuzuli demagoji diye birtakım ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler maalesef siyasi nezaket, nezahet yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti’nin, milletimizin kırmızı çizgisidir.
NEZAKETE UYMADI
MHP’deki arkadaşlarımızın zaman zaman bize karşı incitici ifadeleri olmuştur. Bunlara ‘cumhur ittifakı’nın gerektirdiği hassasiyet çerçevesinde cevap vermedik. Çünkü küçük polemiklere kurban edilmeyecek kadar önemli bir ittifak olduğunu düşünüyoruz. Bunun hassasiyetinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim tarafımızdan hiçbir şekilde siyasi nezakete sığmayan, siyasi nezahetle çelişen, hassasiyetleri zedeleyen incitici, kırıcı ifade kullanılmamıştır. Ama bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının siyasi nezaket ve nezahete uymadığını, bunu reddettiğimizi, bu ifadeleri kabul edilebilir bulmadığımızı ve Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygının esas olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. ‘Cumhur ittifakı’nın ruhuna ve gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Diliyoruz ve umuyoruz, bundan sonra bu konularda hassasiyet gösterilsin. Bunlar son derece incitici, kırıcı cümlelerdir.
DANIŞTAY HÜKÜMET GİBİ DAVRANDI
(Danıştay’ın Öğrenci Andı kararı) Danıştay bu kararı vererek birincisi hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmıştır. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur, hükümet gibi davranmıştır. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Dördüncüsü ve daha tehlikelisi yürütmenin takdir yetkisini bizzat kendisi kullanmıştır. Yasayı ve Anayasa’yı alenen çiğnemiştir. Maalesef Türkiye’nin çok geride bıraktığını düşündüğümüz çok kötü bir geleneğin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle