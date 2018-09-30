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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat Başaran - BOLU
30.09.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Bahçeli'ye: Sorunların ortağıdır

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Bahçeli'ye: Sorunların ortağıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye “Bütün bu zamlar, Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye’nin kötü yönetildiğini gösterir. Bu kötü yönetime destek veren de bütün bu sorunların, açmazların ortağıdır” diye yüklendi. Kılıçdaroğlu, Abant Kampı’nın son günü Hürriyet’e şunları söyledi.

LALE DEVRİNE KARŞIYIZ

(‘Bahçeli’nin, ‘Enflasyon ve kur ateş saçarken hükümet yıpranır mı tartışmasına kilitlenmek gayri milliliktir. Biz, CHP gibi davranamayız’ sözlerine yanıt) Bütün bu zamlar, Türk lirasının değer kaybetmesi Türkiye’nin kötü yönetildiğini gösterir. Bu kötü yönetime destek veren de bütün bu sorunların, açmazların ortağıdır. Şu anda toplum ikiye ayrışmış durumda. Bir saray ve çevresi, iki halk. O halkın içinde CHP’lisi, MHP’lisi, AK Partilisi de var. Biz saray ve çevresinin Lale Devri’ne karşı çıkıyoruz ve halkı destekliyoruz.

13 maddelik bir krizden çıkma programının temelinde de hiçbir ayrım yapmadık. Bunları yaparken de hiçbir zaman gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin yabancılara el avuç açmasını, yabancı işadamlarına gidip Türkiye’ye borç verebilirsiniz diye yalvarmasını asla istemedik. Bunu milliyetçilik anlayışımızla bağdaştırmıyoruz. Başkalarına Türkiye’nin iradesini teslim etmeyiz. Türkiye’nin iradesini teslim edenlere de destek vermeyiz. Destek verenleri de milliyetçi kabul etmeyiz.

TÜRKİYE’NİN ROTASI YOK

(Türkiye’nin dış politikası) Türkiye’nin rotası yok ki. Türkiye’nin temel sorunu belirsizlik. Yarın sabah hükümetin ne karar alacağını kimse bilmez, doların kaç lira olacağını kimse bilmez. Eğer bir belirsizlik varsa hem sorunu tanımlayamazsınız hem sorunu çözemezsiniz.

BELDENİN İTTİFAKI

Yerel yönetimlerde yasal bir ittifak söz konusu değil. Partiye bağlılıktan çok adayın kimliği önemli. ‘Beldenin ittifakı’ denebilir. Beldenin ittifakıyla gelip bir kişi en çok oyu alıp, hizmet sunabilir. Değişik partilerin genel başkanları zaman zaman dile getiriyorlar. Onu ben biraz seçim kaybetme korkusunun getirdiği söylem olarak görüyorum. Oturalım ittifak yapalım. Ben aday göstermeyeyim, sen aday göster gibi bir arayış doğru değil yerel yönetimlerde. Yereldeki insanlara saygısızlıktır bu.”

PES YANİ

(Bahçeli’nin McKinsey şirketine ilişkin açıklamaları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’la ilgili ‘Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur’ eleştirisine yanıt) O ifadeyi yadırgadığımı söyleyebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir. O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani.

YESİNLER MİLLİYETÇİLİĞİNİZİ

Türkiye’de kuruluş mu yok? Kendinizi gidip başka bir şirkete denetletiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik hesaplarını, istatistiklerinin denetimini yapacaksa TBMM yapar, o denetimi yapacak kurumun adı da Sayıştay’dır. Sayıştay’ı göz ardı edeceksiniz Sayıştay’dan bazı bilgileri gizleyeceksiniz, Sayıştay raporlarını saklayacaksınız. Amerikalılara bütün kapıları, haremi ismetinizi açacaksınız, kozmik odayı açacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki yerliyiz ve milliyetçiyiz. Yesinler sizin yerliliğinizi, milliyetçiliğinizi. Yok öyle bir şey.

Doğrusunu isterseniz ben (Bahçeli’den) aksi bir tavır beklerdim. ‘Türkiye’de bu işi yapacak milli kurumlarımız var. Dolayısıyla yabancı bir ülkenin şirketinin Türkiye’nin ekonomik hesaplarını denetlemesini doğru bulmuyoruz’ demesini bekliyordum.”

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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