Bahçeli’ye sert tepki: Eylemsiz doçent

Anlat Hemşehrim, Dertleşelim’ projesini dün başlatan Akşener, gazetecilere özetle şu açıklamaları yaptı:

“(Bahçeli’nin, muhalefete ‘cümbüş ittifakı’ önerisi) Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Bu ittifak konusunda asla biz bugüne kadar saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu onların iradesidir saygı duymak gerekir. Bahçeli’yi siyasi olarak muhatap alamayız artık çünkü sarayın memuru konumunda o. Bizlere vurmak için görevli.

PARTİMİZİN ADAYI AKŞENER

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir adı Meral Akşener’dir. 100 bin imzayla yola çıkacağımızı ilan ettik, milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Bütün bunlar meydan okumadır.

(İlkeler ittifakı) Sayın Karamollaoğlu’nun önerisi. Demokrasinin tam uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler yani bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir

çalışma. Buna elbette hayır deme imkânımız yok tabii ki evet ama bunun anlamı bir ittifak söz konu-

su değil. SP ve DP’yle ittifak yapmayı isterim. Karamollaoğlu’na da söyledim ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Ne kadar çok aday o kadar şenlik olacak göreceksiniz.”

ÜÇ ETAP, 29 İL 3 BİN 214 KİLOMETRE

‘ANLAT Hemşehrim Dertleşelim’ projesi için hazırlanan otobüs dün Ankara’dan yola çıktı. Akşener’in arkasından su dökerek uğurladığı otobüsün ilk durağı Fethiye olacak.