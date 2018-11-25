Bahçeli’ye ittifaka bağlılık teşekkürü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti’nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’E MHP ADAYI YOK

“Sözlerimin hemen başında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ‘Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin refah mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz ‘Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye ‘Cumhur İttifakı’ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır.

MİLLETİM SANDIĞA GÖMECEKTİR

Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’ karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil’de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda anamuhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart’ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak.

BELEDİYE BAŞKANI TEPEDEN BAKMAZ





Oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde de gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz. Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Ben şimdi size 94 yılı öncesi İstanbul’dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten, dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk velhasıl her tarafından lime lime olmuş bir şehirde siz insanlara büyük projeler, büyük hayaller anlatın, beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı bir yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. AK Parti belediyecilik anlayışında da daha büyük hedeflere yönelmiştir. AK Parti mahalli idarelerde de öncü ve örnek politikaların icraatların partisidir. Bizim belediyelerimizin ortaya koyacağı yeni şehircilik anlayışı inşallah önümüzdeki 5 yılda ülkemizin tamamında uygulanıp icra edilir hale gelmiş olacaktır.”

ERDOĞAN,14’Ü BÜYÜKŞEHİR 40 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Adaylar şöyle:

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıkladığı belediye başkan adayları ve aday oldukları iller şöyle:

Adıyaman-Dr. Süleyman Kılınç (beyin cerrahı), Amasya-Cafer Özdemir (mevcut belediye başkanı), Antalya-Menderes Türel (mevcut belediye başkanı), Ardahan-Yunus Baydar (eski il başkanı), Artvin-Mehmet Kocatepe (mevcut belediye başkanı), Bartın-Yusuf Ziya Aldatmaz (merkez ilçe başkanı), Batman-Murat Güneştekin (eski il başkanı), Bayburt-Fatih Yumak (il başkanı), Bitlis-Nesrullah Tanğlay (il başkanı), Bolu-Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı), Burdur-Deniz Kurt (eski teşkilat başkanı), Bursa-Alinur Aktaş (mevcut belediye başkanı), Denizli-Osman Zolan (mevcut belediye başkanı), Diyarbakır-Cumali Atilla (mevcut belediye başkanı), Düzce-Faruk Özlü (Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı), Elazığ-Şahin Şerefoğulları (işadamı), Erzurum-Mehmet Sekmen (mevcut belediye başkanı), Gaziantep-Fatma Şahin (mevcut belediye başkanı), Giresun-Aytekin Şenlikoğlu (il başkanı), Gümüşhane-Ercan Çimen (mevcut belediye başkanı), Hakkâri-Cüneyt Epcim (Vali yardımcısı), Kahramanmaraş-Hayrettin Güngör (TBB Genel Sekreteri-Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi), Karabük-Burhanettin Uysal (eski milletvekili), Kastamonu-Tahsin Babaş (mevcut belediye başkanı), Kayseri-Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı), Kırıkkale-Mehmet Saygılı (mevcut belediye başkanı), Kırklareli-Burak Süzülmüş (işadamı), Kilis-Mehmet Abdi Bulut (eski belediye başkanı), Kocaeli-Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi), Malatya-Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye Başkanı), Nevşehir-Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı), Niğde-Emrah Özdemir (eski il başkanı), Ordu-Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı), Rize-Rahmi Metin (eski il genel meclis başkanı), Samsun-Mustafa Demir (Bayındırlık eski Bakanı), Sinop-Ali Çöpçü (il başkanı), Şanlıurfa-Zeynel Abidin Beyazgül (eski il başkanı), Şırnak-Mehmet Yarka (işadamı), Tekirdağ-Mestan Özcan (ziraat mühendisi-24 Haziran milletvekili adayı), Yalova-Yusuf Ziya Öztabak (il başkanı).

SEÇİM MANİFESTOSU GELECEK AY

- “31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzda açıklayacağız. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını takdim ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Biz milletimizin aklını çelmenin değil gönlüne girmenin peşindeyiz. Hep söylediğim gibi, seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. Bunu sağladığımızda sandığın sadece bir formaliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler sürekli başarısızlığa uğruyor. Günün 24 saati yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıkta istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019’un martı için başarı formülümüz aynı.”