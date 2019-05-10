Bahçeli’ye ‘hodri meydan’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “dokunulmazlık” hatırlatmasına, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Yapabiliyorlarsa yapsınlar. Buyursunlar” karşılığını verdi.
Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“Bahçeli’nin dokunulmazlıkla ilgili açıklamasının ne olduğunu anlamadık. Bildiğimiz kadarıyla grubu var elinde, ortağı da var orada. Hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Yapabiliyorlarsa yapsınlar. Buyursunlar. YSK suçluların telaşı içindedir. İşlemiş oldukları hukuk cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Demokrasiyi bitirmeye çalışanlara, hukukla demokrasi cellatlığına soyunanlara sessiz kalmayacağız. Haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunun bilincindeyiz. Milletimiz kendi iradesini gasp edenlerden bunun hesabını yine sandıkta soracaktır.
KLİPLE ÖRTÜLMEZ
(AK Parti’nin YSK’nın iptal kararına ilişkin paylaşımları) Bu işin üstünü öyle kliplerle, broşürlerle falan örtemezler. AK Parti’nin gerek klibinde, gerek broşürlerinde altını çizerek söylediği yolsuzluklar, usulsüzlükler şunlar bunlar, YSK’nın kararlarında pek ortada yok. Nereden bulmuşlar onları? Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu değil sadece CHP’yi değil, sadece CHP’nin ve İYİ Parti’nin oluşturduğu millet işbirliğini değil sadece sandıkta milletin yapmış olduğu o büyük ittifakı değil, milletin tamamını mağdur etmişlerdir. 23 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde İstanbullular tüm Türkiye’deki hemşerilerinin de desteğiyle bu yüzyılın en önemli mağduriyetlerinden biri olan bu mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.”
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