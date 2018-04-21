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    Bahçeli'ye bu fotoğrafı hediye ettiler

    Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM-Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara) (DHA)
    21.04.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim stratejisinin belirleneceği günübirlik kamp için geldiği Kızılcahamam ilçesinde, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti Bahçeli'ye anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı’nda Kızılcahamam Belediye Başkanvekili ile AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu hediye edildi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Kızılcaham'a geldi.

    İlçede ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Devlet Bahçeli, buraya karanfil bıraktı.

    Bahçeliye bu fotoğrafı hediye ettilerDevlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı’na geçti. Burada Kızılcahamam Belediye Başkanvekili İbrahim Yıldız ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu ile kaftan maketi hediye etti.

    Bahçeliye bu fotoğrafı hediye ettiler

    Bahçeliye bu fotoğrafı hediye ettiler

    Etiketler: Ülkücü Şehit Anıtı , gündem
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