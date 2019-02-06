Bahçeli’ye: ‘Bekçi arkadaş, sana değil patronuna sordum

ÜLKÜCÜLERE YAKIŞMIYOR

“Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nı satacaklar yandaşlarına. Soru soruyorum saraya, bekçiden cevap geliyor. Senin bekçiliğini anlıyorum eyvallah, sana yakışıyor eyvallah, ülkücülere yakışmıyor onu söyleyeyim. Onların tamamı vatanseverdir. Benim sorum sarayda oturan zata. Devletin silah fabrikasını sen hangi gerekçe ile Katarlılara satıyorsun? Bekçi cevap veriyor. Sevgili bekçi arkadaşım, ben sana soru sormuyorum, senin patronuna soruyorum. Benim milliyetçilik anlayışımda hiçbir silah fabrikası yabancı ülkelere peşkeş çekilemez. Benim için her şeyden önce vatanım ve bayrağım gelir.

ERDOĞAN ZAM YAPINCA

17 yıldır tek başına Türkiye’yi yöneten siyasi iktidarın Türkiye’yi getirdiği noktayı hep beraber sorgulamamız gerekiyor. Vatandaş zam yapınca kıyameti koparıyor, peki Erdoğan zam yapınca ne oluyor? Onu hiç kimse görmüyor. Sanayinin kullandığı, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan zam bir yılda yüzde 57.1. Elektrik üreticilerine satılan doğalgaza yapılan zam yüzde 81. Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam yüzde 120. Her şeye zam yapacaksınız; esnafı, sanayiciyi, berberi, manavı suçlayacaksınız.

70 BİN KİŞİ HâLâ MAĞDUR

İhlaszedelerden söz edeceğim. 1995 tarihinde faaliyete başladılar, 5 yıl sonra İhlas Finans’ın kasasında 1 milyar 171 milyon dolar para vardı, vatandaştan topladığı. 2001 yılında BDDK dedi ki ‘İhlas Bank’ı kapatıyorum’. Gerekçe, vatandaşlardan topladıkları milyon dolarları yandaşlara aktarıyor. Ören ailesine diyorlar ki ‘Sen tasfiye edeceksin’. 18 yıl geçti, 70 bin mağdur hâlâ bekliyor. 9 ay sonra zaman aşımına uğrayacak. Kanun teklifimiz geldi, Parlamento’da. Vicdan sahibi AK Partili, MHP, HDP, İYİ Parti milletvekillerine sesleniyorum; kul hakkını savunuyorsanız, Allah’a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz.

İSPAT HAKKI VERİLMEDİ

FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Erdoğan’dır demiştim. Aynen devam. Dava açsın, ispat edeceğim demiştim. Dava açıldı tazminat davası ama bize ispat hakkı verilmedi. Bir kişi var; FETÖ’nün mali, eğitim, medya, sivil toplum ayağında görevli. Adı Fettah Tamince. Bank Asya’nın önünden geçen tutuklandı, bu beyefendiye hiçbir şey yapılmıyor. 27 Ocak, Antalya’da belediye başkan adaylarının tanıtımında protokolde oturuyor.”

NE OLDU DA BU ZAMLAR GELDİ

Enflasyonun olduğu bir ülkede huzur olmaz, üretim olmaz. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; ‘Bana yetki verin, tek adam olayım, faiz de inecek, enflasyon da inecek, dolar da inecek her şey düşecek’ dedi, yetmedi. Kalkmış şimdi esnafı, çiftçiyi suçluyor. Sanki bunlar uyuşturucu satıyormuş gibi baskın düzenliyor. Bir yılda ne oldu da bu zamlar geldi? Kuru soğanda artış yüzde 231, sivri biber yüzde 152, karnabahar yüzde 147, pırasada yüzde 116, patateste yüzde 111. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı; yüzde 26. Asgari ücret yüzde 26 artıyor, mutfaktaki enflasyon yüzde 100’ün üstündeyse oturup herkesin düşünmesi lazım.

MİT AÇIKLASIN

Bugün geldiğimiz noktada demokratik devletle değil, bir parti devleti ile karşı karşıyayız. Erdoğan gitti, Ordu’da konuştu. ‘Önümüze konulan adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa incelendik’ diyor. O kurumun temel amacı Türkiye’nin çıkarlarını savunmaktır, bir siyasal partinin köleliğini yapmak değildir. Bekledim ki MİT bir açıklama yapsın. Açıklama yok. Eğer böylesine bir kurumu bir siyasal partinin emrine vermişseniz, orada bir parti devleti söz konusudur. MİT yetkililerinden de çok açık ve net bilgi istiyorum. Sizler ya da sizlerden bir grup AK Parti’nin yan kuruluşu olarak görev yapıyor musunuz? Kozmik Oda’yı yabancılara bunlar açmadı mı? MİT’e sesleniyorum; siz bunlara nasıl güveniyorsunuz. Sizin verdiğiniz bilgiler yabancıların eline nasıl geçiyor farkında mısınız?