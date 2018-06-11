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    Bahçeli'ye: Ayrılsın o zaman

    Rifat BAŞARAN / ADANA
    11.06.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nda af tartışması ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin AK Partili vekil adaylarına uyarıları konusunda “Ciddiye alınmıyor, sert çıkacağına ayrılsın o zaman” dedi. Adana’ya giderken uçakta bir grup gazeteci ile sobbet eden Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

    SANKİ MUHALEFET PARTİSİ: “(Avusturya’da yedi caminin kapatılması) Camilerin asla kapatılması doğru değil. Erdoğan konuşmalarının hiçbir anlamı yok. Çünkü Erdoğan, sadece konuşuyor ama hiçbir şey yapmaz. En tipik örneği Filistin’dir. Yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetti. Ne yaptı? Söyledikleri sadece içe dönük hamaset.

    KANDİL’E GİDİLECEKSE GİDİLSİN: (Kandil operasyonu) Teröre karşıyız. Kandil’e gidilecekse gidilsin. Daha önce de zaten Türk Hava Kuvvetleri bombalıyordu. Engel olan yok ki. Yeter ki terörü bitirme konusunda attıkları her adım sonuç versin.

    MHP GÖLGEDE KALDI: (Af tartışmasından sonra Cumhur İttifakı’nda çatlama mı var?) MHP, biraz AKP’nin dominant gücü karşısında gölgede kaldı. Bir çıkış arıyor. ‘Af söyleminde bulunursam acaba hapishanedekiler ve yakınları bana oy verir mi?’ Bütün arayışı bu. Buna da hem Binali Yıldırım hem Erdoğan karşı çıktı. Baştan çatlayan bir ittifak.

    MHP’YE OY VERENLER: (Bahçeli’nin AK Parti milletvekili adaylarına yönelik çıkışı) İstediği kadar sert çıkışı olsun. Ayrılsın o zaman oradan. Bahçeli’nin telaşı, ‘Meclis’te grup kuracak mıyım kuramayacak mıyım?’ Partisinin köklü bir geleneği, demokrasiye bağlılığı vardır, MHP’nin. Bu köklü geleneği bir partiye teslim etmek gibi bir rolü üstlenmiştir. En büyük tepki de kendi partisinin içinden gelmiştir. Ben MHP’ye oy veren vatandaşlar açısından üzülüyorum; yoksa Bahçeli açısından değil.”

    Kılıçdaroğlu, Adana’da sanayici, esnaf, çiftçi ve öğrenciler ile buluşmasında da özetle şunları söyledi:

    2 TRİLYON SORUSU
    “1920-2002, 79 yılda gelen giden bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. Keban Barajı, Atatürk Barajı, havaalanları yapıldı, Sümerbank, Etibanklar kuruldu, demiryolları millileştirildi, Kıbrıs çıkarması yapıldı, ambargo uygulandı, Marmara depremi oldu yaralar sarıldı. Bütün bunlar için harcanan para 713 milyar dolar. 2003-2017, son 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. En hayati soru da şu; 2 trilyon dolar nereye gitti? Siyasetçinin görevi topladığı verginin hesabını millete vermektir.”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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