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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.02.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca

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Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Belçika yapımı 121 yıllık "Hareketli Nagant" tabanca hediye etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'da sergilenen ve beylik tabancası olarak kullandığı 'Hareketli Nagant' markasının, silah koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösterildiği belirtildi.

MHP'nin kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Yalçın ve ailesi tarafından Devlet Bahçeli'ye özel bir silah hediye edildi. 121 yıllık "Hareketli Nagant" marka silahın kutusunda, "MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü anısına Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin saygıdeğer Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye Yalçın ailesinin naçiz armağanı." ifadesi yer aldı.

Bahçeliye 121 yıllık tabanca
Orijinal mermileri de bulunuyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'da sergilenen ve beylik tabancası olarak kullandığı 'Hareketli Nagant' markasının, silah koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösterildiği belirtildi. Hediye edilen tabancanın orijinal mermileri de bulunuyor.

Öte yandan MHP Başkanlık Divanının haftalık toplantısında, Genel Başkan Bahçeli'ye "50'nci Yıl" logolu özel tasarım plaket hediye edildiği de bildirildi.

Bahçeliye 121 yıllık tabanca

Bahçeliye 121 yıllık tabanca

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