Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti... İşte anlamı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde partililer ile bayramlaştı. Bahçeli’nin bayramlaşma programında taktığı 8 köşeli yüzük ile yüzüğü tamamlayan rozet dikkat çekti.

8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor. Yüzüğün üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ediyor. Yüzüğün çevresinde ise eski Türk alfabesi ile yazılı 24 Türk boyunun isimleri bulunuyor. Bahçeli’nin ceketinde de aynı şekilde üç hilalin olduğu 8 köşeli bir rozet olduğu görüldü.

Bahçeli, daha önce Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti armalı, ay yıldızlı ve kendi fotoğrafının yer aldığı yüzükleriyle dikkat çekmişti.



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