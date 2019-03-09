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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cafer ZENGİN/KAYSERİ (DHA)
09.03.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Bahçeli'nin taktığı kalpağın hikayesi

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Bahçeli'nin taktığı kalpağın hikayesi

Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafında başında bulunan kalpağı kendisinin hediye ettiğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı, dün akşam saatlerinde MHP'nin Twitter hesabından 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandı' notuyla paylaşıldı. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Bahçeli'nin başındaki kalpağı kendisinin hediye ettiğini belirtti.

Berk, Mart ayı başında Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, bu akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri '11'inci Uluslararası Kafkas Ödülleri' törenine davet ettiklerini söyledi.

Bahçelinin taktığı kalpağın hikayesi

Bahçeli'yi ziyarette çekilen fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Berk, "Kendisine ziyaret anısına kalpak ve kama takdim ettik. Sayın Bahçeli'yi ziyaretimizde kendisi hediye ettiğimiz Milli Mücadele'nin sembolü Çerkes kalpağı için 'Bu kalpakla özel bir fotoğraf çekineceğim' demişti ve kalpaklı fotoğrafı MHP Genel Merkez sayfasında yayınlandı. Bu bizi mutlu etti. Çerkes toplumuna verilen değeri de gösteriyor. Törenimize de katılmasını bekliyoruz" dedi.

Bahçelinin taktığı kalpağın hikayesi

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