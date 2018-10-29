Bahçeli'nin sözlerine Gökçek'ten yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin yaptığı, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla "Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum" diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" açıklamalarına Gökçek'ten yanıt geldi.
Bahçeli’nin bu açıklaması üzerine Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklaması dolayısıyla Bahçeli’ye teşekkür eden Gökçek, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bahçeli, Türkiyenin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum."
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