Bahçeli’nin önerdiği film AK Parti kampında
AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlediği üç günlük seçim kampında bölgelere göre 7 farklı masa oluşturuldu.
“Think tank” toplantı şeklinde yapılan istişarelerde il başkanlarına slogan ve seçim şarkısı önerileri soruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton’un başrollerini paylaştığı “Our Brand Is Crisis/Bizim Adımız Kriz” filmi il başkanlarına izletildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, başkanlara sosyal medyanın önemini anlattı ve özellikle Twitter kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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