Bahçeli'nin listesi hazır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, adaylık başvurusu yapmayan Zihni Açba, Ekmeleddin İhsanoğlu, Atila Kaya, Şefkat Çetin ve Fahrettin Oğuz Tor’un yanı sıra 8 isme daha listede yer vermedi. Bu isimler, “Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Ahrazoğlu, Oktay Öztürk” oldu.



13 ismin büyük kısmının listede yer almamasındaki ana faktörün de parti içinde oluşan muhalif hareketlenme sürecindeki duruşları olduğu öğrenildi. Bahçeli, bu süreçte sessiz kalan ve desteğini hissedemediği milletvekilleriyle yollarını ayırdı. Bu nedenle ‘Bahçeli listeyi sadakat üzerine kurdu’ yorumları yapıldı. Listede yer verilmeyen isimlerden en dikkat çekeni Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak oldu. AK Parti ile Anayasa değişikliği sürecini yürüten ve partinin uyum yasaları çalışmalarında etkin isimlerinden olan Parsak’ın Afyonkarahisar teşkilatında etkili olmadığı için listeye giremediği öne sürüldü. Bir diğer görüş ise partinin yürütülen bu süreçte Parsak’tan istenilen verimi alamadığı yönünde. Parsak’ın başka alanlarda değerlendirilmesi planlanıyor. İzmir’de biyoloji profesörü Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ile işadamı Tamer Osmanağaoğlu aday yapıldı. Osmanağaoğlu, kamuoyunda ‘Bahçelievler katliamı’ olarak bilinen 7 TİP üyesi gencin 1978’de öldürülmesine ilişkin davada 7 kez idam cezasına çarptırılan, davadan 38 yıl sonra ‘beraat alan’ Ünal Osmanağaoğlu’nun kardeşi. Osmanağaoğlu hakkındaki cezanın infazı ‘3’üncü Yargı Paketi’ ile durdurulmuş ve Osmanağaoğlu cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra da ölmüştü.



VURAL DÖNEMİ KAPANDI

57’nci hükümette Ulaştırma Bakanlığı yapan, uzun yıllar Grup Başkanvekilliği görevinde gösterdiği performansıyla öne çıkan Oktay Vural, MHP aday listesinde yer almadı. Vural, Akşener’in yürüttüğü parti içi muhalefet sürecinde sessiz kalarak Genel Merkez’in tepkisini çekmişti. Görevinden ayrılan Vural’ın Bahçeli ile arasındaki buzlar erimedi. Başvuru yapmasına karşın aday gösterilmeyen Oktay Vural, dün Meclis’teki basın toplantısında, “Çizgimde kırılma yok” diyerek mücadelesini MHP’de sürdüreceği mesajını verdi. Vural, “Siyasi mücadelem devam edecektir. Sükûtun da bir sesi vardır. Artık milletin sinesindeyim. Gönüller yapmaya devam edeceğim” dedi.