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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
24.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Bahçeli'nin kalp ameliyatına da girmişti! Ünlü cerraha şok

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Bahçeli'nin kalp ameliyatına da girmişti! Ünlü cerraha şok

İstanbul Kadıköy’de kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

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  • Kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zormana hırsızlık şoku
  • Kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zormana hırsızlık şoku
  • Kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zormana hırsızlık şoku
  • Kalp cerrahı Dr. Yılmaz Zormana hırsızlık şoku
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Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi’nde meydana geldi. 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dr. Zorman eve geldiğinde kasanın çalındığını fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2016 yılında kalp kapakçığı değişen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ameliyatında da yer alan Dr. Yılmaz Zorman, “Olay günü öğle saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Akşam ise eve girdiğimde yatak odasının dağınık olduğunu gördüm. Yangın merdiveni kapısının zorlandığını ve hırsızların oradan girdiğini gördüm. Eşyaları kontrol ettiğimde içerisinde yaklaşık 50 bin TL civarında nakit para, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu küçük çelik kasanın olmadığını gördüm” dedi.

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